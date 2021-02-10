Коронавірус дістався до чемпіонату світу з біатлону. Також Поклюку завалює сніг

Сумні новини з'явилися напередодні старту чемпіонату світу з біатлону-2021 у словенській Поклюці. Пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів повідомила, що на турнірі зафіксували перші три випадки зараження коронавірусом. А вже сьогодні пройде змішана естафета. Де і коли дивитися естафету ЧС-2021 і хто побіжить.

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IBU пише, що коронавірусом заразився один з членів збірної Австрії і два представники преси. Хто саме підхопив інфекцію, не повідомляється. Але ж австрійці – 4-ті претенденти на перемогу в змішаній естафеті за котируваннями букмекерів.

Стрільбищі в Поклюці / Фото: IBU

Україна побіжить змішану естафету бойовим складом: Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Хоча у Підручного є проблеми зі здоров'ям. Наша збірна теж здавала тести на COVID-19, але все здорові.

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Нагадаємо, що турнір в Словенії триватиме з 10 по 21 лютого. А сьогодні Поклюку завалює сніг, ускладнюючи завдання організаторам у підготовці траси, а також спортсменам на стрільбі.

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Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

Відео: Сьогодні

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