Контрольний – позитивний! Українського тренера ізолювали на Олімпіаді

Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без головного тренера на Олімпіаді-2022. Юрай Санітра не зможе керувати командою під час підготовки до перших стартів.
Ми повідомляли, що Санітра здав позитивний тест на коронавірус в аеропорту Пекіна. Перевірочний ПЛР-тест зробили фахівцю в олімпійському селищі. І він також виявився позитивним, повідомляє biathlon.com.ua.
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Тепер Санітру відправлено на самоізоляцію. Скільки він там пробуде і коли зможе повернутися до роботи, наразі невідомо.
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Нагадаємо, що наші біатлоністи вчора прилетіли до Пекіна. Дар'я Блашко відзначила різноманітність їжі в олімпійській їдальні. І показала свою кімнату.