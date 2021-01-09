Іменинниця Підгрушна злетіла на 14 місць в переслідуванні, Джима – в ТОП-15

Перші два місця на п'єдесталі знову залишилися за норвезькими спортсменками

Жіноча гонка переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в Обергофі завершилася перемогою тріумфатора спринту, норвежки Тіріл Екгофф. Скандинавка пройшла дистанцію з двома промахами і на фініші вирвала "золото" у лідера Кубка світу Марти Олсбю-Ройселанд. Третя – австрійка Гаузер.

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Тіріл Екгофф / Фото: Reuters

Українка Юлія Джима починала гонку переслідування на 10-й позиції і завдяки двом чистим рубежам на лежці піднялася на восьму. Однак два промахи на першій стійці відкинули її далеко назад. Але Юлія відстояла 14-те місце. Іменинниця Олена Підгрушна, якій сьогодні виповнилося 34 роки, після невдалого спринту стартувала 53-ю. Але з двома промахами зуміла піднятися на 39-ту сходинку.

Реклама Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua В тренді Російський хокеїст вдарив суддю ключкою і заплатив за це надто дорого

Нагадаємо, що о 15:40 на старт пасьюта вийдуть чоловіки. А ми давали, де і коли дивитися біатлон в суботу на Кубку світу в Німеччині. На жаль, в чоловічому переслідуванні Україну представить тільки Артем Прима. Дмитро Підручний повинен був стартувати з 53-ї позиції з відставанням 2,24 хвилини, але не побіжить.

Нагадаємо, що нещодавно Підручний виграв турнір снайперів на Різдвяній гонці.

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