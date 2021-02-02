Господарі Олімпійських ігор ігнорують чемпіонат світу з біатлону. І Бйорндален не допоміг

Збірна Китаю не приїде до Словенії через пандемію коронавірусу

Вже через тиждень в словенській Поклюці стартує світової біатлонний форум. Однак не всі зможуть приїхати на головний старт сезону. Зокрема, стало відомо, що турнір пропустить збірна Китаю. Днями Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону.

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Китайська влада не випустили власну збірну з країни на турніри в Європі, в тому числі і на ЧС. Причина – складна ситуація з коронавірусом. Аргументи тренерів команди – легендарного норвежця Уле-Айнара Бйорндалена і його білоруської дружини Дарини Домрачевої – не подіяли. Китайці вважають, що їхні спортсмени можуть заразитися і привести вірус на батьківщину.

Про це розповів Бйорндален в коментарі виданню VG.no.

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Із тієї ж причини китайці не брали участь і в етапах Кубка світу, які пройшли в Європі. Наставники сподівалися, що для чемпіонату світу влада зробить виключення, але надії не виправдалися. Нагадаємо, через рік Пекін буде приймати зимові Олімпійські ігри-2022.

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Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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