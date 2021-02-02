Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

Господарі Олімпійських ігор ігнорують чемпіонат світу з біатлону. І Бйорндален не допоміг

2 лютого, 18:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Збірна Китаю не приїде до Словенії через пандемію коронавірусу

Вже через тиждень в словенській Поклюці стартує світової біатлонний форум. Однак не всі зможуть приїхати на головний старт сезону. Зокрема, стало відомо, що турнір пропустить збірна Китаю. Днями Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону.

Реклама

Китайська влада не випустили власну збірну з країни на турніри в Європі, в тому числі і на ЧС. Причина – складна ситуація з коронавірусом. Аргументи тренерів команди – легендарного норвежця Уле-Айнара Бйорндалена і його білоруської дружини Дарини Домрачевої – не подіяли. Китайці вважають, що їхні спортсмени можуть заразитися і привести вірус на батьківщину.

Про це розповів Бйорндален в коментарі виданню VG.no.

В тренді
Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

Із тієї ж причини китайці не брали участь і в етапах Кубка світу, які пройшли в Європі. Наставники сподівалися, що для чемпіонату світу влада зробить виключення, але надії не виправдалися. Нагадаємо, через рік Пекін буде приймати зимові Олімпійські ігри-2022.

Реклама

Читайте також: біатлоністка Підгрушна вразила майстра шиномонтажа.

Інший легендарний біатлоніст Мартен Фуркад нині стріляє по телевізору з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Уле-Айнар Бьорндален збірна Китаю чемпіонат світу з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Катюша" почекає: Росія визначилася з новим гімномБіатлон
Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлону
Жарти закінчилися: Україна назвала склад на чемпіонат світу з біатлонуБіатлон
Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхали
Україна на чемпіонаті Європи з біатлону: хто сьогодні стартує, де дивитися і навіщо поїхалиБіатлон
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлонуБіатлон
Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляє
Біатлоністка Підгрушна розкрила особливість свого тіла, через яку повільно стріляєБіатлон
"Блондинки теж уміють": біатлоністка Підгрушна вразила майстра шиномонтажуБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти