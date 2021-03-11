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Де й о котрій дивитися біатлон на Кубку світу в Чехії в четвер

11 березня, 11:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У чеському містечку Нове-Мєсто відкривається дев'ятий етап

Сьогодні стартує черговий етап Кубка світу з біатлону. Другий тиждень поспіль змагання проходять в чеській Моравії. Впродовж чотирьох днів відбудуться шість гонок: по дві спринтерські й переслідування, змішана й "одиночна" естафети. Минулого тижня Юлія Джима стала другою у спринті в Чехії.

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У четвер проведуть чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами. На цей раз гонка пройде в світлі прожекторів, старт – о 18:30 за київським часом. Тренерський штаб збірної України на чолі з Юраєм Санітрою виставив такий склад: Дмитро Підручний (№9), Артем Тищенко (№24), Артем Прима (№37), Богдан Цимбал (№80) і Антон Дудченко (№101). Всього на дистанцію підуть 105 спортсменів.

На українському телебаченні гонку традиційно покаже канал UA:Перший. Пряма трансляція почнеться о 18:25. В інтернеті змагання можна дивитися на сайті Міжнародного союзу біатлоністів і на сервісі OLL.TV.

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Раніше наші біатлоністки виграли "бронзу" чемпіонату світу.

Дивіться підбірку кадрів чеської біатлоністки-красуні Габріели Коукалової:

Габріела Коукалова – фото з Instagram
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