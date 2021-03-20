Де і в скільки дивитися біатлон 20 березня

У суботу, 20 березня, в шведському Остерсунді відбудуться дві гонки Кубка світу з біатлону. До речі, на КМ біатлоніста мало не вбила світлова щогла.

Реклама

Що за гонки? Сьогодні в програмі Кубка світу два старти. Спочатку жіноча гонка переслідування – о 13:15, а потім чоловіча гонка переслідування – о 16:15.

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". В інтернеті відео на сайті IBU і "UA: біатлон".

Хто представить Україну. Під 35-м номером біжить Олена Підгрушна з відставанням від лідера +1.09, далі №44 Валя Семеренко (+1.23) і № 55 Дар'я Блашко (+1.37). Мала стартувати 41-ю Юлія Джима, але тренери вирішили поберегти її перед мас-стартом.

Читайте також: "Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок

Реклама

У чоловіків наші стартові позиції такі: №34 Дмитро Підручний (+1.36), №48 Антон Дудченко (+2.04), №50 Богдан Цимбал (+2.05), №57 Артем Тищенко (+2.20).

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама