Де і коли дивитися спринт на чемпіонаті світу з біатлону в п'ятницю

12 лютого турнір продовжиться гонкою у чоловіків, де Україна розраховує на Підручного і Приму

Сьогодні на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде перша особиста гонка – чоловічий спринт. Початок – о 15:30 за Києвом. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA: біатлон.

За Україну сьогодні побіжать чемпіон світу в переслідуванні 2019 року Дмитро Підручний, чемпіон Європи 2021 року Артем Прима. Швидко набирає обертів Антон Дудченко та добре проявив себе на Євро в Польщі Богдан Цимбал. У першій гонці в Поклюці наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу. І тепер на них покладають великі надії.

Артем Прима / Фото: biathlon.com.ua

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Фаворитом у букмекерів в спринті є лідер Кубка світу, норвежець Йоханнес Бо – 1.85. Його головний конкурент – брат Тар'єй – 13.00, а третій претендент в битві за корону француз Емельєн Жаклен – 15.00. Українець Прима 12-й у списку аналітиків контор – 151.00.

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Раніше ми також писали, що Норвегія не прийме Кубок світу з біатлону, а в Словенії чекають на глядачів.

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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