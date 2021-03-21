Де і коли дивитися вирішальну битву за Кубок світу з біатлону. Якщо гонки не скасують через негоду

Сьогодні завершується розіграш Кубка світу з біатлону сезону 2020/2021. Незважаючи на пандемію коронавірусу, функціонери змогли провести всі етапи і навіть збільшили їх кількість з 9 до 10. Причому, до останнього збереглася головна інтрига. Останні перегони проходять в Швеції, де в попередні роки часто починали сезон.

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Напередодні Підручний в переслідуванні злетів на 21 місце, а переміг Легрейд. У загальному заліку Кубка світу боротьбу за великий Кришталевий глобус ведуть два норвежця. Більш досвідчений Йоханнес Бе поки що випереджає партнера по збірній Стурлу Легрейда – 1038 очок проти 1034. Однак якщо відкинути найгірші результати конкурентів, то попереду виявиться 24-річний Стурла.

Так що все вирішить остання гонка з масовим стартом на 15 км і чотирма вогневими рубежами. Візьме участь в ній і капітан збірної України Дмитро Підручний, який займає 25-е місце в загальному заліку. Мас-старт у чоловіків починається о 16:30, у жінок – о 14:00. Серед представниць прекрасної статі – наша Юлія Джима. Киянка розташовується на 18-му місці в табелі про ранги і може піднятися вище в разі успішного виступу.

Напередодні були побоювання. що змагання можуть скасувати через штормову погоду. Утім, на ранок неділі інформації про це не було. На українському телебаченні біатлон традиційно показує UA:Перший. Початок трансляцій – 13:55 і 16:25.

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Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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