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Де і коли дивитися біатлонну естафету на етапі Кубку світу в Чехії

5 березня, 09:16

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У п'ятницю в містечку Нове Мєсто відбудеться одна чоловіча гонка

Сьогодні в Чехії продовжиться восьмий етап Кубка світу з біатлону. У програмі дня значиться лише чоловіча естафета 4х7,5 км. Напередодні ж відбулася драматична гонка у жінок: українок дискваліфікували, а потім реабілітували в естафеті. У підсумку наші дівчата опинилися на четвертій позиції.

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У п'ятницю представники сильної статі стартують о 16:20. Тренерський штаб збірної України виставив такий склад: Артем Тищенко, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима. Наставник "синьо-жовтих" Юрай Санітра появу Тищенка, а не Богдана Цимбала пояснив тим, що ще на чемпіонаті світу обіцяв Артему дати йому шанс на наступних змаганнях. За словами словацького фахівця, Тищенко перебуває в гарній формі.

Прицільний Артем Тищенко. Фото – Ю.Садикова (biathlon.com.ua)

Прицільний Артем Тищенко. Фото – Ю.Садикова (biathlon.com.ua)

На українському телебаченні гонку покаже канал UA:Перший. Пряма трансляція почнеться о 16:15 і триватиме до 17:57.

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Напередодні плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністок.

У вихідні в Чехії пройдуть по два спринтерських старти й гонки переслідування.

Дивіться, як "пенсіонер" Мартен Фуркад стріляє по мішенях з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter

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