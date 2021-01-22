Де і коли дивитися біатлон в п'ятницю на Кубку світу в Італії

Сьогодні, 22 січня, сьомий етап Кубка світу в італійському Антгольці продовжиться індивідуальною гонкою у чоловіків. Спортсмени вийдуть на старт біатлонної класики о 14:15. Після того, як вчора Джима стала другою на Кубку світу в Італії, настрій у збірній України помітно поліпшився.

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Індивідуальну гонку на українському телебаченні покаже "UA:Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон. Трансляція почнеться за п'ять хвилин до пострілу стартового пістолета.

Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

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За збірну України сьогодні виступлять Руслан Ткаленко (стартує 12-м), Дмитро Підручний (32-й), Артем Прима (35-й), Антон Дудченко (77-й) і Артем Тищенко (94-й). А фаворитом гонки букмекери вважають лідера Кубка світу норвежця Йоганнеса Бо – коефіцієнт на його перемогу 2.70.

На жаль, поки не може виступати справжній майстер индивидуалок Сергій Семенов. У грудні після мононуклеозу українець проходив реабілітацію в Швейцарії, але впав на льоду. В підсумку Семенов пошкодив ребро і все ще відновлюється.

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Дмитро Підручний катається на велосипеді Відео: Instagram

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