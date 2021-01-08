Де й коли дивитися біатлон у п'ятницю на Кубку світу в Німеччині

Минулий рік завершився традиційною Різдвяної гонкою в Німеччині. Правда, пройшла вона не в Гельзенкірхені, а в Рупольдингу. Починається 2021-й також на німецькій землі: відразу два етапи Кубка світу пройдуть в Обергофі. напередодні українські біатлоністи назвали склад на Кубок світу в Обергофі.

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Поза заявки залишилася Валентина Семеренко, а між її сестрою Вітою та Анастасією Меркушіною тренери зробили вибір тільки вчора ввечері. У підсумку на спринтерську гонку довжиною 7,5 км з двома вогневими рубежами вирішили заявити молодшу Настю. Крім неї, на трасу о 12:30 за київським часом вийдуть: Катерина Бех (№6), Дар'я Блашко (№21), Олена Підгрушна (№39) і Юлія Джима (№70). Меркушина ж стартуватиме однією з останніх – під №90.

На українському телебаченні обидві гонки в прямому ефірі сьогодні показує UA:Перший. Чоловічий спринт на 10 км почнеться о 15:15.

У наших представників сильної статі заявлені: Руслан Ткаленко (№3), Дмитро Підручний (№31), Артем Прима (№49), Артем Тищенко (№86), Тарас Лесюк (№98). Поки що в сезоні 2020/2021 українці на п'єдестал Кубка світу не піднімалися.

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