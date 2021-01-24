Де і коли вболівати за естафетну команду і сенсацію Дудченко на Кубку світу з біатлону

Сьогодні сьомий етап в Італії закриють дві гонки, які в Україні покажуть в прямому ефірі

Сьогодні, 24 січня, сьомий етап Кубка світу в італійському Антхольці закриють дві гонки – жіноча естафета і чоловічий мас-старт. Першими о 13:45 на старт вийдуть дівчата, а о 16:05 – чоловіки. Напередодні Франція виграла чоловічу естафету, а Україна фінішувала восьмою.

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Обидві гонки на українському телебаченні покаже "UA:Перший". Також будуть трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон. Трансляції почнуться за п'ять хвилин до пострілу стартового пістолета.

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У України жіночу естафету побіжить "золотий" склад Олімпіади в Сочі-2014. Почне Віта Семеренко, потім вийде на дистанцію срібний призер індивідуальної гонки Юлія Джима. Киянку змінить Валя Семеренко, а фінішувати буде капітан Олена Підгрушна.

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

Єдиним представником України в чоловічому мас-старті буде Антон Дудченко, який став п'ятим в індивідуальній гонці. До бронзової медалі нашому біатлоністу не вистачило всього 3 десятих секунди!

Нагадаємо, що після Антхольцу в календарі Кубка світу настане пауза. А з 10-го по 21 лютого пройде чемпіонат світу у словенській Поклюці.

Відео: Сьогодні

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