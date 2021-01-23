Де і коли вболівати за Джиму і естафетну команду на Кубку світу з біатлону в суботу

Успішно почали українські біатлоністи сьомий етап Кубка світу в Антхольці-Антерсельві. Киянка Юлія Джима в четвер стала другою, а напередодні українцеві не вистачило три десятих до медалі в індивідуальній гонці. Сьогодні на італійському середньогір'ї намічені два старти за участю наших спортсменів.
О 14:05 на дистанцію гонки з масовим стартом йдуть 30 кращих біатлоністок світу. Серед обраних буде і наша Юлія Джима, в неї №24. Дівчата подолають 12,5 км з чотирма вогневими рубежами. А о 16:00 розпочнеться класична чоловіча естафета 4х7,5 км. Від України в ній побіжать Артем Прима, Дмитро Підручний, Артем Тищенко та Антон Дудченко.
Обидві гонки в прямому ефірі покаже UA:Перший. Також в кабельних мережах їх можна дивитися на телеканалі "Євроспорт", а в інтернеті – на oll.tv і сайті Міжнародного союзу біатлоністів.
Позавчора Джима розповіла про медалі в Антхольці і показала нагородження в масці. Нагадаємо, нинішній етап в Антхольці – останній перед лютневим чемпіонатом світу в Словенії.
Дивіться сюжет про срібну медаль Юлії Джими в Антхольці:
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