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"Це був мій день": Джима розповіла про медаль в Антгольці і показала нагородження в масці

21 січня, 18:47

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Українська біатлоністка принесла збірній першу медаль Кубка світу в сезоні

Сьогодні свято прийшло на вулицю збірної України з біатлону. На сьомому етапі Кубка світу в італійському Антгольці-Антерсельві Юлія Джима стала другою в індивідуальній гонці, відстрілявшись без промахів на чотирьох вогневих рубежах. Це "срібло" стало першим для команди в сезоні 2020/2021.

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Після такого успіху 30-річна киянка поділилася емоціями в коментарі biathlon.com.ua:

"Дякую за привітання! Сьогодні, мабуть, мій день. Я дуже рада тому, що мені вдалося закрити всі мішені на чотирьох рубежах! Погода – дуже хороша, оскільки я люблю сніг, особливо свіжий. Траса в хорошому стані. Висота, звичайно, давалася взнаки, біглося дуже нелегко. Але, коли я їхала на фінішне коло і мені кричали, що я борюся за медалі, це, звичайно, додало сил. Мені вдалося дотерпіти, я друга, і дуже рада".

На сторінці Юлі в Instagram дуже швидко з'явилися десятки повідомлень і відео церемонії нагородження. У нинішніх умовах пандемії виглядає вона дуже незвично: біатлоністам самим доводиться брати медалі і вішати собі на шию.

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біатлон медаль Кубок світу з біатлону Юлія Джима збірна України з біатлону Антхольц-Антерсельва
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