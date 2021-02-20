ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися жіночу естафету

Україна може поборотися за нагороди

У суботу, 20 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбудеться жіноча естафета – наймедальніша для України гонка світових першостей. Початок – о 12:45. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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Де дивитись. На українському телебаченні естафету покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Хто біжить за Україну. Відкриє гонку Анастасія Меркушина, на другому етапі біжить Юлія Джима, за нею – Дар'я Блашко, а фінішуватиме Олена Підгрушна.

Хто фаворит. Букмекери впевнені, що "золото" візьме Норвегія – коефіцієнт на перемогу скандинавів 1.85. Котирування на чемпіонство Німеччини – 5,00. Далі Франція – 6.00 і Швеція – 8.50. За ними Україна – 24.00.

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Коефіцієнт на потрапляння до трійки призерів: Норвегія – 1.25, Німеччина – 1.55, Франція – 1.65, Швеція – 1.90, Україна – 4.00.

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Нагадаємо, що у змішаній естафеті в Поклюці наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

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