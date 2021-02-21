ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися жіночий мас-старт

Сьогодні, 21 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде жіночий мас-старт. Початок – о 13:30. Нагадаємо, що вчора жіноча збірна України виграла "бронзу" в естафеті.

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Хто біжить за Україну. Нашу команду в мас-старті представлять дві біатлоністки – Олена Підгрушна і Дар'я Блашко.

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA: біатлон.

Хто фаворит. У букмекерських конторах вважають, що шанси на "золото" вищі за всіх у норвежки Тіріл Екгофф – 5.25. За нею австрійка Ліза Тереза Гаузер – 7.75, далі шведка Ганна Еберг – 8.00. Коефіцієнт на перемогу Підгрушної – 41.00.

Котирування на те, що Олена Підгрушна буде на подіумі – 9.00.

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Раніше ми розповідали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав.

The medal ceremony wraps up a great women & # 39; s relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka – but in just a short while we & # 39; ll be back with the next competition: the men & # 39; s relay https://t.co/bk5aBBso9Q | # pokljuka2021 pic.twitter.com/HyTEh6tgLO - IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

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