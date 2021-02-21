Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися жіночий мас-старт

21 лютого, 11:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Україну представляють Підгрушна і Блашко

Сьогодні, 21 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде жіночий мас-старт. Початок – о 13:30. Нагадаємо, що вчора жіноча збірна України виграла "бронзу" в естафеті.

Реклама

Хто біжить за Україну. Нашу команду в мас-старті представлять дві біатлоністки – Олена Підгрушна і Дар'я Блашко.

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA: біатлон.

Хто фаворит. У букмекерських конторах вважають, що шанси на "золото" вищі за всіх у норвежки Тіріл Екгофф – 5.25. За нею австрійка Ліза Тереза Гаузер – 7.75, далі шведка Ганна Еберг – 8.00. Коефіцієнт на перемогу Підгрушної – 41.00.

Котирування на те, що Олена Підгрушна буде на подіумі – 9.00.

Реклама

Раніше ми розповідали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон мас-старт чемпіонат світу з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ця стійка "вкрала" у Джими 10 років. Все через спину!" Тренер українки – про провал на ЧСБіатлон
Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фото
Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фотоБіатлон
Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готелі
Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готеліБіатлон
Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходити
Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходитиБіатлон
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися жіночу естафету
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися жіночу естафетуБіатлон
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботу
ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися спринт в суботуБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти