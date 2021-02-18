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ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися одиночну естафету в четвер

18 лютого, 10:10

Олена Павлова Олена Павлова

Норвежці спробують захистити в Поклюці минулорічний титул

У четвер, 18 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону у словенській Поклюці пройде одиночна змішана естафета – наймолодший вид програми. Початок – о 16:15. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA:Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

Артем Прима

Артем Прима / Фото: Reuters

Хто представить Україну. За Україну сьогодні побіжать чемпіон Європи 2021 року Артем Прима і стабільна Дар'я Блашко. Артем – найкращий в нашій команді на цьому чемпіонаті, напередодні став 9-м в індивідуальній гонці. Блашко – один зі світових лідерів з точності стрільби в нинішньому сезоні. І спеціально отримала можливість відпочити в індивідуальній гонці для підготовки до естафет.

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Хто фаворит. Букмекери ставлять на Норвегію – коефіцієнт на їх перемогу 2.50. Марте Олсбю-Ройселанн і Йоганнес Бо є чинними чемпіонами світу. Другі в черзі шведи – 3.50. Далі Італія і Австрія – 5.50. Україна на 8-му місці серед фаворитів – 26.00.

Нагадаємо, що в звичайній змішаній естафеті в Поклюці наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

Відео: Сьогодні

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змішана естафета Артем Прима збірна України з біатлону чемпіонат світу з біатлону Дарья Блашко Поклюка
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