Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися чоловічу естафету

20 лютого, 12:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Фаворит перегонів – норвезька збірна

Сьогодні, 20 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде чоловіча естафета. Початок – о 16:00. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

Реклама

Хто біжить за Україну. Відкриє гонку Богдан Цимбал, на другому етапі біжить Дмитро Підручний, за ним – Артем Прима, а фінішуватиме Антон Дудченко.

Читайте також: Дружина Підручного потролила біатлоніста: "Це не останній чемпіонат, який ти протринькав"

Де дивитись. На українському телебаченні естафету покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

В тренді
На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Хто фаворит. Букмекери вважають, що "золото" без проблем повинна брати Норвегія – коефіцієнт на перемогу 1.65. Котирування на чемпіонство Франції – 3.00, Німеччини – 9.00. В Україну аналітики не вірять – 151.00.

Реклама

Коефіцієнт на потрапляння до трійки призерів: Норвегія – 1.10, Франція – 1.25, Німеччина – 1.45, Швеція – 2.20, Україна – 15.00.

Нагадаємо, що в змішаній естафеті в Поклюці наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон чемпіонат світу з біатлону
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Підгрушна думала, що я їй просто так поступлюся?" Еберг – про те, як "підрізала" українкуБіатлон
"Ця стійка "вкрала" у Джими 10 років. Все через спину!" Тренер українки – про провал на ЧСБіатлон
Україна починає чемпіонат світу з біатлону: де і коли дивитися та хто побіжить
Україна починає чемпіонат світу з біатлону: де і коли дивитися та хто побіжитьБіатлон
Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фото
Зірку біатлону Мартена Фуркада застукали з голим мужиком. У мережу злили пікантне фотоБіатлон
Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готелі
Вже 5 місяців в ізоляції через коронавірус! Легенду спорту закрили в китайському готеліБіатлон
Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходити
Оце так ошелешив! Лідер збірної України з біатлону зібрався уходитиБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти