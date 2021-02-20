ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися чоловічу естафету

Сьогодні, 20 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде чоловіча естафета. Початок – о 16:00. Раніше ми давали розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

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Хто біжить за Україну. Відкриє гонку Богдан Цимбал, на другому етапі біжить Дмитро Підручний, за ним – Артем Прима, а фінішуватиме Антон Дудченко.

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Де дивитись. На українському телебаченні естафету покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:Біатлон.

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Хто фаворит. Букмекери вважають, що "золото" без проблем повинна брати Норвегія – коефіцієнт на перемогу 1.65. Котирування на чемпіонство Франції – 3.00, Німеччини – 9.00. В Україну аналітики не вірять – 151.00.

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Коефіцієнт на потрапляння до трійки призерів: Норвегія – 1.10, Франція – 1.25, Німеччина – 1.45, Швеція – 2.20, Україна – 15.00.

Нагадаємо, що в змішаній естафеті в Поклюці наші біатлоністи взяли дерев'яну медаль чемпіонату світу.

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