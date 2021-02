ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися чоловічий мас-старт

У неділю, 21 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде чоловічий мас-старт. Це буде остання гонка світової першості. Початок – о 16:15. Нагадаємо, що вчора жіноча збірна України виграла "бронзу" в естафеті.

Хто біжить за Україну. У заявці на гонку тільки один представник України – Артем Прима. Серед запасних Богдан Цимбал і Дмитро Підручний.

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:біатлон.

Хто фаворит. У букмекерських конторах головний претендент на чемпіонство норвежець Йоганнес Тіннес Бьо. Коефіцієнт на його перемогу – 2.75. Його головні конкуренти: Стурла Голм Легрейд (Норвегія) – 6.50 і Кантен Фійон Майє (Франція) – 7.50.

