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ЧС-2021 з біатлону: де і о котрій дивитися чоловічий мас-старт

21 лютого, 13:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Україну представляє Артем Прима

У неділю, 21 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці пройде чоловічий мас-старт. Це буде остання гонка світової першості. Початок – о 16:15. Нагадаємо, що вчора жіноча збірна України виграла "бронзу" в естафеті.

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Хто біжить за Україну. У заявці на гонку тільки один представник України – Артем Прима. Серед запасних Богдан Цимбал і Дмитро Підручний.

Де дивитись. На українському телебаченні гонку покаже "UA: Перший". Також будуть прямі трансляції на каналах "Євроспорт", "Матч ТВ" і "Білорусь 5". Планується відео на сайті IBU і UA:біатлон.

Хто фаворит. У букмекерських конторах головний претендент на чемпіонство норвежець Йоганнес Тіннес Бьо. Коефіцієнт на його перемогу – 2.75. Його головні конкуренти: Стурла Голм Легрейд (Норвегія) – 6.50 і Кантен Фійон Майє (Франція) – 7.50.

Раніше ми розповідали, чому Підгрушна програла "срібло" естафети на останніх метрах і хто її матюкав.

The medal ceremony wraps up a great women & # 39; s relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka – but in just a short while we & # 39; ll be back with the next competition: the men & # 39; s relay https://t.co/bk5aBBso9Q | # pokljuka2021 pic.twitter.com/HyTEh6tgLO

- IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021
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біатлон мас-старт чемпіонат світу з біатлону
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