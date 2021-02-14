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Браво, Оленко! Підгрушна на чемпіонаті світу закрила всі мішені й потрапила в "квіти"

14 лютого, 17:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олена Підгрушна в гонці переслідування в Словенії посіла сьоме місце

У неділю на чемпіонаті світу в Поклюці пройшли два "персьюти". Трохи раніше Прима відіграв 12 позицій і ввірвався в ТОП-10 гонки переслідування на ЧС-2021. А на жіночій дистанції 10 км також прекрасний результат продемонструвала наша Олена Підгрушна, злетівши з 11-ї позиції в спринті на сьому в переслідуванні.

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Наша олімпійська чемпіонка-2014 направила в ціль усі 20 куль і показала гарну швидкість на трасі. Переможниці, лідеру Кубку світу Тіріл Екгофф, Підгрушна поступилася в підсумку 1 хв 13 сек. Правда, чемпіонка з Норвегії зробила два промахи, але компенсувала їх ходом.

Раніше на квіткову церемонію запрошували вісьмох найкращих за підсумками кожної гонки. Правда, останнім часом цю кількість скоротили, але за старою традицією попаданням у "квіти" вважається місце в ТОП-8.

Олена Підгрушна
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Олена Підгрушна / Фото: biathlon.com.ua

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Призерками також стали австрійка Ліза-Тереза Гаузер (1 промах) і француженка Анаїс Шевальє-Буше (2). А найпомітніший камбек у когорті лідерів зробила італійка Доротея Вірер, злетівши з 20-го місця на четверте.

Дізнавайтеся розклад усіх гонок чемпіонату світу з біатлону.

Українки Дарина Блашко і Юлія Джима по три рази стріляли неточно і фінішували разом – 24-ю і 25-ю. Хоча ексбілоруска стартувала 14-ю, а киянка – 37-ю. А Валентина Семеренко зробила вже на першій стрільбі лежачи чотири промахи і зійшла з дистанції після другого вогневого рубежу.

Згадаймо, як у минулому році жіноча збірна стала "бронзовою" в естафеті:

Нагородження жіночої збірної України з біатлону Відео: Instagram
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