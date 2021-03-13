А чекали на медаль! Джима завалила гонку переслідування в Чехії

Із п'ятого рядка, звідки можна було атакувати трійку призерів, Юлія відкотилася на 15-те місце

Юлія Джима – без медалі в жіночому пасьюті на етапі Кубка світу в Чехії. Українка після успішного спринту стартувала п'ятою, але фінішувала в гонці переслідування лише 15-ою, не надто швидко бігши, та ще й припустившись трьох промахів.

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Виграла ж гонку переслідування в Нове-Мєсто норвежка Тіріль Екгофф.

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Гонка переслідування. жінки

1. Тіріль Екгофф (Норвегія, 0+1+0+0) 27:13,6

2. Дінара Алімбекова (Білорусь, 0+0+0+0) +34,6

3. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+1) +40,2

15. Юлія Джима (Україна, 0+2+1+0) +1:52,4

25. Дар'я Блашко (Україна, 0+0+1+1) +2:41,1

55. Анастасія Меркушина (Україна, 0+3+2+2) +5:03,8

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Раніше в чоловічому пасьюті Дмитро Підручний злетів на 12 місць. Стартувавши 35-м після спринту, він фінішував 23-м. А золотий дубль оформив француз Кантен Фійон Має, котрий раніше виграв і спринт.

Нагадаємо, 43-м в чоловічому пасьют мав стартувати ще один українець Артем Прима, проте головний тренер нашої збірної Юрай Санітра вирішив приберегти Приму на недільну естафету.

Дивіться, як Юлія Джима раніше брала медаль на Кубку світу

Відео: Сьогодні

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