Русский
$ 27,75
33,17
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

А чекали на медаль! Джима завалила гонку переслідування в Чехії

13 березня, 19:15

Олег Люлька Олег Люлька

Із п'ятого рядка, звідки можна було атакувати трійку призерів, Юлія відкотилася на 15-те місце

Юлія Джима – без медалі в жіночому пасьюті на етапі Кубка світу в Чехії. Українка після успішного спринту стартувала п'ятою, але фінішувала в гонці переслідування лише 15-ою, не надто швидко бігши, та ще й припустившись трьох промахів.

Реклама

Виграла ж гонку переслідування в Нове-Мєсто норвежка Тіріль Екгофф.

Читайте також: "Просто жах!" Біатлоніста мало не вбила світлова щогла на Кубку світу (відео)

Гонка переслідування. жінки

  • 1. Тіріль Екгофф (Норвегія, 0+1+0+0) 27:13,6
  • 2. Дінара Алімбекова (Білорусь, 0+0+0+0) +34,6
  • 3. Франциска Пройс (Німеччина, 0+1+0+1) +40,2
  • 15. Юлія Джима (Україна, 0+2+1+0) +1:52,4
  • 25. Дар'я Блашко (Україна, 0+0+1+1) +2:41,1
  • 55. Анастасія Меркушина (Україна, 0+3+2+2) +5:03,8

Юлія Джима
Реклама

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Раніше в чоловічому пасьюті Дмитро Підручний злетів на 12 місць. Стартувавши 35-м після спринту, він фінішував 23-м. А золотий дубль оформив француз Кантен Фійон Має, котрий раніше виграв і спринт.

Нагадаємо, 43-м в чоловічому пасьют мав стартувати ще один українець Артем Прима, проте головний тренер нашої збірної Юрай Санітра вирішив приберегти Приму на недільну естафету.

Дивіться, як Юлія Джима раніше брала медаль на Кубку світу

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біатлон Кубок світу з біатлону Юлія Джима збірна України з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"У 9-му класі я вперше дозволила собі це зробити": як дорослішала українська біатлоністкаБіатлон
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлону
Україна дискваліфікували на Кубку світу з біатлонуБіатлон
Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в Чехії
Є медаль Кубка світу! Юлія Джима піднялася на п'єдестал в ЧехіїБіатлон
Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботу
Де й коли дивитися спринтерські гонки на Кубку світу з біатлону в суботуБіатлон
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділю
Де і коли дивитися переслідування на Кубку світу з біатлону в неділюБіатлон
"Просто жах!" Плакат зі стриптизеркою в кімнаті для змащення обурив біатлоністокБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти