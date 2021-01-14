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Зірковий українець провів найкращий матч сезону в НБА. Його скорострільності можна позаздрити

14 січня, 10:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Святослав Михайлюк "настріляв" 18 очок за 18 хвилин, але "Детройт" поступився "Мілуокі"

Сьогодні вночі за київським часом український баскетболіст Святослав Михайлюк видав відмінний матч у НБА. 23-річний уродженець Черкас став другим за результативністю в складі "Детройт Пістонс" у грі проти "Мілуокі Бакс". Правда, команда Свята поступилася на своєму майданчику з рахунком 101:110. А днями дорогий українець "приклався" до першої перемоги "Детройта" в НБА.

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Михайлюк "відвантажив" у кільце "Мілуокі" 18 очок, реалізувавши два триочкові й чотири середні кидки. А з лінії штрафного він був точний чотири рази в п'яти спробах. А найрезультативнішими стали партнер українця Джерамі Грант і Янніс Адетокумбо (на фото зліва), які набрали по 22 пункти.

Дивіться огляд матчу в Детройті з активною участю Михайлюка.

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До цього українець набирав 15 очок у грі з "Бостоном". Його середня результативність становить 8,8 очка. Поки що "Пістонс" посідають останнє місце у Східній конференції, вигравши всі два матчі і поступившись у дев'яти.

Днями 19-річний хлопець переписав рекорд НБА.

Дивіться, як Святослав тренувався перед стартом сезону:

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

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баскетбол НБА Детройт Пістонс Мілуокі Бакс Святослав Михайлюк
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