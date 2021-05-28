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Зірок НБА обплювали і закидали попкорном. Заради цього глядачів повернули на трибуни?

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 11:42
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Вболівальники команд НБА відзначилися свинськими вчинками в матчах плей-офф ліги. Від витівок фанатів постраждали Расселл Вестбрук і Трей Янг
Расселл Вестбрук постраждав через витівку вболівальника. Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports
Расселл Вестбрук постраждав через витівку вболівальника. Фото: Bill Streicher-USA TODAY Sports

Повернення уболівальників в НБА мало стати святом, але в підсумку обернулося грандіозними скандалами. Гравця Вашингтон Візардс Расселла Уестбрука обсипали попкорном, а в захисника Атланта Хокс Трея Янга і зовсім плюнули.

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Уестбрук отримав травму в матчі проти Філадельфія Сіксерс і, накульгуючи, прямував в роздягальню, коли йому на голову впав пакет попкорна. Розлючений баскетболіст намагався прорватися на трибуну, але його утримали стюарди.

У наступному матчі один з уболівальників Нью-Йорк Нікс (на відео в футболці з цифрою 30) вирішив висловити своє ставлення до суперника, але не придумав нічого кращого, ніж плюнути в Янга. Втім, плювок вийшов слабким і не досяг мети.

Проте, покарання було негайним – керівництво обох клубів заборонило хуліганам відвідувати домашні арени команд на невизначений строк. Можливо, горе-вболівальники понесуть додаткове покарання від ліги.

Раніше ми писали, що українсько велетень з фантастичним рекордом вперше вийшов в плей-офф НБА. У найсильнішій баскетбольній лізі світу Олексій Лень виступав за Фінікс, Атланту, Сакраменто і Торонто, але пробитися в плей-офф вдалося лише з "чарівниками" з Вашингтона.

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