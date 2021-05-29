Загадкова смерть на велосипеді: помер геній блок-шотів з НБА

Американському гігантові Марку Ітону було 64 роки. Баскетболіст обожнював кататися на велосипеді, але поїздка минулого вечора виявилася для нього фатальною

Американський баскетболіст Марк Ітон / Фото: Getty Images

У штаті Колорадо (США) помер легендарний центровий Юти і дворазовий володар нагороди найкращому захисникові НБА Марк Ітон.

Про це повідомляє ParkRecord. Знаменитому баскетболістові було 64 роки.

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Смерть сталася після, імовірно, нещасного випадку на велосипеді. За інформацією джерела, баскетболіст поїхав кататися і не повернувся додому. О 20:26 поліція отримала дзвінок від людини, яка знайшла Ітона лежачим посеред дороги без свідомості.

Його доставили в лікарню, але врятувати не змогли.

При цьому слідів насильницької смерті виявлено не було. Нині поліція шукає свідків, які бачили, що ж сталося з Ітоном.

Ітон упродовж 12 сезонів виступав в НБА у складі команди Юта Джаз. Він став відомим завдяки високому зросту (224 см) і чудовій грі в захисті. Ітону належать рекорди ліги за середньою кількістю блок-шотів в матчах за один сезон (5,6) і за кар'єру (3,5).

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Марк Ітон брав участь в Матчі зірок НБА 1989 року.

У сезоні-1995/1996 Юта вивела 53-й номер Ітона з обігу.

Раніше ми писали про смерть 26-річного баскетболіста на руках лікарів. Іван Паршаков помер на турнірі в Москві після несподіваної втрати свідомості під час поєдинку.