Загадкова смерть на велосипеді: помер геній блок-шотів з НБА

У штаті Колорадо (США) помер легендарний центровий Юти і дворазовий володар нагороди найкращому захисникові НБА Марк Ітон.
Про це повідомляє ParkRecord. Знаменитому баскетболістові було 64 роки.
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Смерть сталася після, імовірно, нещасного випадку на велосипеді. За інформацією джерела, баскетболіст поїхав кататися і не повернувся додому. О 20:26 поліція отримала дзвінок від людини, яка знайшла Ітона лежачим посеред дороги без свідомості.
Його доставили в лікарню, але врятувати не змогли.
При цьому слідів насильницької смерті виявлено не було. Нині поліція шукає свідків, які бачили, що ж сталося з Ітоном.
Ітон упродовж 12 сезонів виступав в НБА у складі команди Юта Джаз. Він став відомим завдяки високому зросту (224 см) і чудовій грі в захисті. Ітону належать рекорди ліги за середньою кількістю блок-шотів в матчах за один сезон (5,6) і за кар'єру (3,5).
Марк Ітон брав участь в Матчі зірок НБА 1989 року.
У сезоні-1995/1996 Юта вивела 53-й номер Ітона з обігу.
Раніше ми писали про смерть 26-річного баскетболіста на руках лікарів. Іван Паршаков помер на турнірі в Москві після несподіваної втрати свідомості під час поєдинку.