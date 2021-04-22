Забивав згори і з-за дуги: хайлайти одного з найкращих матчів Михайлюка в НБА

Український баскетболіст клубу Оклахома-Сіті Тандер Святослав Михайлюк зіграв один з найкращих матчів у нинішньому сезоні НБА, набравши 20 очок в поєдинку проти Індіани Пейсерс. Правда, це не допомогло команді Свята уникнути поразки – 116:122.
Читайте також: Не намагайтеся повторити: відчайдушний уболівальник поставив на успіх баскетбольної команди власний будинок
23-річний уродженець Черкас Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин 12 секунд, реалізувавши 7 з 11 двоочкових, 2 з 5 триочкових кидків. Його плюс/мінус на паркеті склав +1.
Також Святослав в матчі з Індіаною зробив 4 асисти, 9 підбирань і 2 блокшоти, припустившись при цьому 5 втрат.
Дивіться відео 3-очкових і кидків згори у виконанні Михайлюка
Більш результативним для Святослава Михайлюка в нинішньому сезоні був всього один матч – 1 квітня проти Торонто, в якому він набрав 22 очки.
Раніше Михайлюк став лише п'ятим українцем в історії НБА, котрий набрав у матчах Ліги понад 1000 очок.
Річна зарплата Святослава за океаном становить 1 663 861 долар.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк