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Забивав згори і з-за дуги: хайлайти одного з найкращих матчів Михайлюка в НБА

22 квітня, 11:37

Олег Люлька Олег Люлька

Український атакуючий захисник з річною зарплатнею в 1,7 мільйона доларів набрав 20 очок, які, втім, не допомогли його Оклахомі впоратися з Індіаною

Український баскетболіст клубу Оклахома-Сіті Тандер Святослав Михайлюк зіграв один з найкращих матчів у нинішньому сезоні НБА, набравши 20 очок в поєдинку проти Індіани Пейсерс. Правда, це не допомогло команді Свята уникнути поразки – 116:122.

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23-річний уродженець Черкас Михайлюк провів на майданчику 36 хвилин 12 секунд, реалізувавши 7 з 11 двоочкових, 2 з 5 триочкових кидків. Його плюс/мінус на паркеті склав +1.

Також Святослав в матчі з Індіаною зробив 4 асисти, 9 підбирань і 2 блокшоти, припустившись при цьому 5 втрат.

Дивіться відео 3-очкових і кидків згори у виконанні Михайлюка

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Більш результативним для Святослава Михайлюка в нинішньому сезоні був всього один матч – 1 квітня проти Торонто, в якому він набрав 22 очки.

Раніше Михайлюк став лише п'ятим українцем в історії НБА, котрий набрав у матчах Ліги понад 1000 очок.

Річна зарплата Святослава за океаном становить 1 663 861 долар.

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

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баскетбол НБА Святослав Михайлюк Оклахома-Сіті Тандер

Джерело: Сегодня|Спорт

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