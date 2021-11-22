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Дженоа 0
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21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
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Маріуполь --
Львів --
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Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
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Десна --
Маріуполь --
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Чорноморець --
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Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
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Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
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Лілль --
Зальцбург --
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Севілья --
Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

До збірної України запросили американця. Він має допомогти вийти на чемпіонат світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 листопада, 09:44
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Гравець Будівельника Джером Рендл отримав український паспорт ще перед Євробаскетом-2015
Джером Рендл викликаний у збірну України
Джером Рендл викликаний у збірну України

Чоловіча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року.

До національної команди викликаний 34-річний баскетболіст американського походження Джером Рендл. Він замінить В'ячеслава Боброва, який зазнав травми. Раніше ми писали, що американський захисник Майк Кеффі може посилити збірну України.

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Рендл зараз виступає за київський Будівельник, а український паспорт він одержав ще перед Євробаскетом-2015.

У відборі на ЧС-2023 збірна України потрапила до однієї групи з Іспанією, Грузією та Північною Македонією. До наступного раунду відбору вийдуть три команди.

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26 листопада Україна грає з Грузією, 29 листопада – з македонцями. Продовжиться відбір уже у лютому. А чемпіонат світу приймуть Японія та Філіппіни.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
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18:37
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