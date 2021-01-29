Українські команди влаштували міжсобойчик в єврокубку і з драмою вийшли до плей-оф

На цьому тижні Міжнародна федерація баскетболу проводить матчі єврокубкових турнірів. Проходять вони переважно без глядачів в так званих міхурах: кілька команд з'їжджаються в одне місто, щоб за кілька днів провести груповий турнір. Успішно зіграли в Кубку Європи ФІБА відразу три українські клуби. Вчора неймовірний кидок зверху наблизив український клуб до 1/8 фіналу єврокубку.

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У групі В другого за рангом турніру ФІБА (після Ліги чемпіонів) "Прометей" і "Київ-Баскет" зустрілися в Болгарії. Команда з Кам'янського виграла всі три матчі й легко вийшла до плей-оф. А ось столичні хлопці ледь не втратили путівку з групи.

"Київ-Баскет" переміг австрійський "Капфенберг" (61:51), але поступився сьогодні болгарському "Рилскі Спортист" (69:74). Причому українська команда латвійського тренера Айнарса Багатскіса примудрилася розбазарити перевагу в 17 очок (32:15). На щастя, краща різниця м'ячів дозволила киянам також вийти до 1/8 фіналу.

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Третім нашим клубом у плей-оф буде "Дніпро", який пройшов груповий етап у Польщі. Причому в ці дні у гравця збірної України та "Дніпра" народився син: Максим Корнієнко став батьком.

Жеребкування наступної стадії Кубку Європи пройде 3 лютого – тоді всі наші команди і дізнаються суперників.

Згадаймо, як українська збірна перемагала команду Португалії:

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