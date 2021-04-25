В українського клубу з'явився дуже сексуальний представник (фото)

/ Фото: Instagram
В українському спорті почали впроваджувати незвичайні методи популяризації. Наприклад, лідер чемпіонату країни серед чоловіків, Київ-Баскет, домовився з моделлю Ганною Сулимою про те, що вона стане офіційним представником клубу.
Тим часом найзірковіший баскетболіст планети загрожує поліцейському.
Приваблива дівчина, крім модельного бізнесу, бере участь в реаліті-шоу і є блогером. Зі своїми шанувальниками вона спілкується через сторінку в Instagram, радуючи їх різноманітністю фотографій.
Основне завдання представника – просувати український баскетбол в маси, зокрема, популяризувати його серед молоді.
Анна – перший офіційний амбасадор Київ-Баскета.
Дівчина давно захоплюється баскетболом і скоро стане організатором конкурсів серед уболівальників.
В Україні триває четверте коло регулярного чемпіонату, після чого вісім команд продовжать сезон у плей-оф.
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