В українського клубу з'явився дуже сексуальний представник (фото)

Гравців Київ-Баскета буде надихати модель і блогер Анна Сулима, яка займеться просуванням бренду серед молоді

/ Фото: Instagram

В українському спорті почали впроваджувати незвичайні методи популяризації. Наприклад, лідер чемпіонату країни серед чоловіків, Київ-Баскет, домовився з моделлю Ганною Сулимою про те, що вона стане офіційним представником клубу.

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Тим часом найзірковіший баскетболіст планети загрожує поліцейському.

Приваблива дівчина, крім модельного бізнесу, бере участь в реаліті-шоу і є блогером. Зі своїми шанувальниками вона спілкується через сторінку в Instagram, радуючи їх різноманітністю фотографій.

Основне завдання представника – просувати український баскетбол в маси, зокрема, популяризувати його серед молоді.

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Анна – перший офіційний амбасадор Київ-Баскета.

Дівчина давно захоплюється баскетболом і скоро стане організатором конкурсів серед уболівальників.

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В Україні триває четверте коло регулярного чемпіонату, після чого вісім команд продовжать сезон у плей-оф.

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