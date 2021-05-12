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"Текіла була приголомшлива": Джордан розкрив переписку з Браянтом перед його смертю

12 травня, 10:26

Олег Люлька Олег Люлька

Алкоголь, тренувальний процес і усміхнені емодзі – про що була остання розмова двох легендарних баскетболістів. Одкровення "Його Повітряності"

Кобі Брайант и Майкл Джордан

Кобі Брайант и Майкл Джордан / Фото: Reuters

Легендарний Майкл Джордан, який незабаром візьме участь у введенні Кобі Браянта до Залу Слави, розповів про останню переписку з Браянтом, яку вони вели незадовго до загибелі Кобі.

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"Кобі написав мені, що текіла, яку я йому відправив, була приголомшлива. У відповідь я йому подякував. Потім він запитав, як моя родина. Я сказав, що все гаразд, і поцікавився, як його близькі. Кобі сказав, що все чудово. Потім я вирішив трохи повеселитися. Кобі був занурений в тренувальний процес дочки, тож я вирішив підколоти його. Я побажав йому гарних свят і назвав його "тренер Кобі", до цього додав усміхнені емодзі. Браянт відповів так: "Знаєш що, тренере, я зараз сиджу на тренерській лаві і команда перемагає з рахунком 45:8".

"Мені так подобається ця переписка. Вона показує, як Кобі любив змагатися", – наводить слова Джордана MSN

Кобі Браянт

Кобі Браянт / Фото: Getty Images

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/ Фото: Metro.co.uk

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Нагадаємо, Кобі Браянт загинув внаслідок падіння вертольота 26 січня минулого року біля Калабасу – передмістя Лос-Анджелеса. На борту вертольота Sikorsky S-76 було дев'ять людей, зокрема, і 13-річна дочка Браянта Джанна-Марія Оноре – всі пасажири загинули.

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Фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта Відео: Reuters

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