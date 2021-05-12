"Текіла була приголомшлива": Джордан розкрив переписку з Браянтом перед його смертю

Легендарний Майкл Джордан, який незабаром візьме участь у введенні Кобі Браянта до Залу Слави, розповів про останню переписку з Браянтом, яку вони вели незадовго до загибелі Кобі.

Читайте також: Публікували фото з останками жертв: вдова баскетболіста Кобі Браянта назвала негідників

"Кобі написав мені, що текіла, яку я йому відправив, була приголомшлива. У відповідь я йому подякував. Потім він запитав, як моя родина. Я сказав, що все гаразд, і поцікавився, як його близькі. Кобі сказав, що все чудово. Потім я вирішив трохи повеселитися. Кобі був занурений в тренувальний процес дочки, тож я вирішив підколоти його. Я побажав йому гарних свят і назвав його "тренер Кобі", до цього додав усміхнені емодзі. Браянт відповів так: "Знаєш що, тренере, я зараз сиджу на тренерській лаві і команда перемагає з рахунком 45:8".