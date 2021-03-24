Синхронний проліт: "Дніпро" і "Прометей" вибули з баскетбольного єврокубка

Українські команди після успіху на груповому етапі зійшли з дистанції в плей-оф

Відразу три українські клуби пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи ФІБА. За традицією нинішнього часу матчі плей-оф вирішили проводити в декількох "міхурах". На жаль, дві наші команди, які грали у вівторок, вже залишилися за бортом змагань. Ними виявилися "Дніпро" і "Прометей", що займають друге і третє місце у вітчизняній Суперлізі.

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Нещодавно гравця збірної України виперли з іспанського клубу.

"Прометей" з Кам'янського грав в Нідерландах проти бельгійського "Монса". Підопічні Віталія Чернія тривалий час комфортно лідирували в рахунку. Перевага української команди доходила до 12 очок – 56:44. Але ближче до кінцівки "Прометей" "здувся" і поступився 81:88.

Дніпряни також лідирували у зустрічі в Румунії проти місцевої "Ораді". Правда, їхня перевага на початку гри була скромнішою – 12:7. Поступово господарі схилили шальки терезів на свою користь – 78:72.

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У середу в боротьбу в нідерландському Ден Босху вступить лідер чемпіонату України. Суперником "Київ-Баскета" буде ізраїльська команда "Іроні".

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