Штраф понад мільйон за відвідування стриптизерок: європейська зірка погуляла в США

Латвійський баскетболіст Даллас Маверікс Крістапс Порзінгіс заплатить велику суму за відпочинок в нічному клубі Лос-Анджелеса після матчу плей-офф НБА

Крістапс Порзінгіс в матчі проти Кліпперс / Фото: Reuters

Центровий Даллас Маверікс Крістапс Порзінгіс повинен заплатити НБА штраф в розмірі 50 тисяч доларів (1,37 млн гривень) за порушення протоколу Ліги. Раніше баскетболіст Лейкерс переплутав гальмо і газ і залетів на огорожу.

НБА забороняє гравцям відвідування барів, клубів та інших розважальних закладів під час сезону. А латвійський велетень порушив протокол в неділю, коли вирішив відпочити в одному з нічних клубів в Лос-Анджелесі.

Читайте також: Смерть 26-річного баскетболіста на руках лікарів: гравець втратив свідомість під час матчу

Разом з тим Крістапс уникнув відсторонення від матчів плей-офф, оскільки повністю щеплений від коронавірусу. А також, як зазначає ESPN, він лише ненадовго заглянув до стриптиз-клуб. Тому зміг взяти участь в переможному для своєї команди поєдинку проти Лос-Анджелес Кліпперс – 127:121. Після чого Даллас повів в серії 2:0.

Крістапс Порзінгіс / Фото: USA Today / Sport

"За підсумками консультації з медичними експертами, а також з урахуванням всіх фактів і обставин, з'ясувалося, що відвідування Порзінгісом нічного клубу не мало ризику поширення COVID-19, карантин також не потрібен", – йдеться в заяві НБА

Раніше український велетень з фантастичним рекордом вперше вийшов до плей-офф НБА. Однак перший матч серії Вашингтон Леня програв Філадельфії 118:125.