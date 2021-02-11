Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболу

Ми все ще претендуємо на перше місце в групі, яке дозволить потрапити у більш вигідний кошик при жеребкуванні фінальної частини турніру

Вже зовсім скоро у столичному Палаці спорту пройдуть заключні матчі кваліфікації Чемпіонату Європи. І хоча збірна України достроково здобула путівку на Євробаскет (до речі, зробила це першою), турнірна мотивація у підопічних Айнарса Багатскіса залишається. Ми все ще претендуємо на перше місце у групі, яке дасть змогу потрапити у більш вигідний кошик при жеребкуванні фінальної частини турніру.

Нагадаємо, що збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіонів Європи збірної Словенії, а вже 22 лютого закриватиме відбір матчем проти Угорщини. Напередодні цих матчів у PM Hall відбулася пресконференція, на якій представники ФБУ та Parimatch розповіли про підготовку до ігор.

Одночасно із турнірною боротьбою тренерський штаб збірної надасть шанс молодим гравцям, які зможуть дебютувати в матчах за національну команду, про що розповів головний тренер команди Айнарс Багатскіс.

"Хоч у мене голова забита роботою в клубі, однозначно я з нетерпінням чекаю на цей бабл, де можна представляти збірну, – говорить Айнарс Багатскіс. – Для мене збірна — це особливі емоції, особливий баскетбол. У нас проходить зміна поколінь і ми намагаємось під час кожного вікна відбору запросити більше молодих гравців, які можуть дебютувати і в найближчому майбутньому стануть обличчям збірної. Тож у складі збірної є нові гравці — Войналович, Коренюк та Скапінцев, у яких, можливо, буде дебют".

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський зазначив важливість довіри з боку ФІБА, яка призначила місцем проведення вирішальних матчів київський Палац спорту, та сказав про важливість потенційного повернення вболівальників на трибуни:

"У нас буде не дуже звичний формат, на жаль, досі немає глядачів на трибунах, хотілося б, щоб вони прийшли подивилися. Під час моєї останньої розмови з урядом отримав інформацію, що вони мають намір 15 лютого прийняти рішення, що не тільки на концерти пускатимуть 50% глядачів, а й на спортивні події також. Для нас важливо, щоб на наші ігри приходили глядачі. Ми вийшли на Чемпіонат Європи, але нам важливо вигравати, щоб посісти перше місце, підняти свій рейтинг і на жеребкуванні опинитись у більш солідному кошику".

Окрім молодих гравців до складу збірної України увійшли і досвідчені виконавці, лідери команди. Зокрема форвард В‘ячеслав Бобров, який після виступів у топовому чемпіонаті Іспанії сезон 2020/21 проводить у Суперлізі Паріматч:

"Переконаний, що рівень українського баскетболу зростає, намагається повернутися до того часу, коли в Україну приїздили якісні легіонери. Велика заслуга в відродженні баскетболу з боку федерації, багато матчів зараз транслюють на телеканалах та в мережі YouTube. Про український баскетбол чують у світі, всі наші три команди вийшли в наступний етап Кубка Європи ФІБА".

Вадим Місюра, представник Parimatch: "Те, що матчі заключного туру відбору Євробаскету пройдуть в Києві, говорить про те, що баскетбол в Україні знаходиться на високому рівні. Наше партнерство з ФБУ триває протягом чотирьох років. Головна мета цього партнерства – розвиток вітчизняного баскетболу. І цифри, які зараз показують трансляції Суперліги Паріматч та ігри Національних збірних України, кажуть про те, що ми на правильному шляху.

Майже 80% баскетбольних матчів транслюються у телевізійному ефірі. З цього сезону чоловічу Суперлігу можна побачити не лише в ефірі каналів "XSPORT" та "Обозреватель", а й на каналах "Сетанта спорт" і ТРК "Київ". Решта показується в YouTube з великою кількістю переглядів. Зі свого боку Parimatch намагається максимально підтримувати спортивні ЗМІ. Адже їх слово дуже важливе для підтримки спорту".

Матчі за участі збірної України проти Словенії (20 лютого) та Угорщини (22 лютого) у прямому ефірі в Україні транслюватиме телеканал XSPORT. Поєдинки проходитимуть в київському Палаці спорту.

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