Розбили голову пляшкою біля нічного клубу: гравець НБА стікав кров'ю після веселої ночі

Баскетболіст Х'юстон Рокетс Стерлінг Браун був госпіталізований з серйозними травмами голови і обличчя і після бійки з невідомими в Майамі

Стерлінг Браун проти Фінікса / Фото: Reuters

Захисник клубу НБА Х'юстон Рокетс Стерлінг Браун, перебуваючи на лікарняному, побився біля стриптиз клубу в Майамі. А тепер в мережі з'явилося, відео, зняте після бійки біля нічного закладу. Раніше ми писали, що клуб НБА буде вакцинувати своїх уболівальників.

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Інцидент стався в ніч на 19 квітня перед гостьовою зустріччю Х'юстона і Майамі (91:113). 26-річний Браун не грав за Рокетс з 10 квітня через травму коліна і вирішив скористатися паузою і відвідати нічний клуб. Але відпочинок вилився в нові травми. Під час нападу біля закладу Брауна вдарили пляшкою по голові. І на відео видно, що гравець весь в крові тримається за розбиту голову.

В результаті Браун був госпіталізований з серйозними травмами обличчя і голови, а медики навіть побоювалися за його життя. Бійка ж сталася через те, що баскетболіст переплутав машини, коли хотів виїхати з клубу. А люди, що сиділи всередині, вирішили його провчити.

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Також на відео присутній одноклубник Брауна Кевін Портер, який склав йому компанію в стрип-клубі. Він спілкується з поліцейськими і медиками, які хочуть надати допомогу його партнеру. Пізніше Портера відсторонили від матчів за порушення протоколів по COVID-19.

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Раніше ми писали, що молодий баскетболіст загинув у жахливій аварії.