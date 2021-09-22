Прометей пише свою історію: команда вперше завоювала Суперкубок України

Чемпіон України з селища Слобожанське в матчі за баскетбольний Суперкубок України зумів обіграти київський Будівельник

Прометей став володарем Суперкубка України / Фото: ФБУ

Сьогодні в Києві відбувся поєдинок за баскетбольний Суперкубок України між командами Прометей і Будівельник. У непростому матчі чемпіон України виявився сильнішим за київську команду і переміг суперника з перевагою всього в 5 очок.

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Першу чверть впевнено виграв Прометей з перевагою в шість очок. У другій 10-хвилинці кияни зуміли відіграти два очка. Але в третьому періоді підопічні Гінзбурга заробили перевагу в 9 очок.

Заключна чверть виявилася грою нервів, в якій Прометей зумів втримати перевагу і виграти престижний трофей.

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Для чемпіона України це перший Суперкубок в його історії. Нагадаємо, що в минулому сезоні, також вперше, Прометей завоював перші золоті метали української баскетбольної Суперліги.

Раніше ми повідомляли, що Прометей успішно пройшов кваліфікацію в групову стадію Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що український клуб обіграв болгарський Левскі (96:56), чеську Опаву (100:78) і російську Парму (67:65).

Баскетбол. Суперкубок України

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Прометей – Будівельник – 104:99 (27:21, 24:26, 29:20, 24:32)

Прометей: Доу 6о + 5пд, Харрісон 25о + 5пд, Еванс 19о + 5пд, Стефенс 9о + 5пд, Сидоров 20, Лукашов 6, Липовий, Бєліков, Тихонов, Петров 12о + 7пд, Кемпбел 7, Климов.

Будівельник: Клавел 32, Кобець 3, Стоктон 6о + 10пр, Браун 15о + 8пд, Гордон 24о + 7пд, Грицак 3, Близнюк 11, Апшоу 5.