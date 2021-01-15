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Після 6 інфарктів чемпіон НБА вирішив стати боксером і вже відомо, коли бій

15 січня, 23:49

Олена Павлова Олена Павлова

Після "Танців з зірками" баскетболіст готовий вийти в ринг

Дворазовий чемпіон НБА Ламар Одом, який переніс 6 інфарктів і 12 інсультів під час перебування в комі у 2015 році, несподівано вирішив спробувати свої сили на боксерському ринзі. Колишній баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" вже знайшов собі промоутера. Хоча буквально в листопаді популярний блогер розмазав по рингу зірку НБА Робінсона.

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Ламар Одом

Ламар Одом / Фото: Twitter

Як повідомляє BoxingScene, Одом уклав угоду з промоутерською компанією Celebrity Boxing Entertainment. Очікується, що в середині червня поточного року 41-річний спортсмен проведе свій перший боксерський поєдинок. Суперник Ламара поки невідомий.

"Дуже чекаю цього моменту. Як вважаєте, з ким мені потрібно побитися?", – запитує у вболівальників Одом.

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Нагадаємо, що Ламар Одом виступав в НБА з 1999 по 2013 рік, двічі ставав чемпіоном разом з "Лос-Анджелес Лейкерс". У складі збірної США форвард виграв чемпіонат світу в 2010 році і бронзову медаль Олімпіади-2004.

Останні роки Одом мав проблеми з алкоголем і наркотиками, важко переживаючи розлучення зі світською левицею Хлоєю Кардашян після чотирирічного шлюбу. Брав участь у "Танцях із зірками". Нещодавно зірку НБА кинула гаряча фітнес-тренер, а баскетболіст звинуватив колишню кохану в крадіжці паролів від соцмереж.

Дивіться, як фанати "Лейкерс" святкували чемпіонство в НБА

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

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бокс НБА баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Ламар Одом
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