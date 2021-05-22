Переплутав гальмо і газ і злетів на огорожу: неймовірна аварія гравця НБА

Баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор став винуватцем аварії в Каліфорнії після матчу з Голден Стейт і просто дивом не перекинувся на своєму пікапі

Баскетболіст Лейкерс Бен Маклемор в матчі проти Вашингтона / Фото: Reuters

Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Бен Маклемор влаштував ДТП після матчу плей-ін НБА з Голден Стейт Ворріорс (103:100), який відбувся в Місті янголів 19 травня. Раніше український велетень з фантастичним рекордом вперше вийшов до плей-офф НБА.

Як повідомляє TMZ з посиланням на джерело в поліції, аварія сталася в четвер вранці. У службу порятунку 911 надійшов виклик у зв'язку з подією в Плайя-Віста, Каліфорнія. Коли офіцери поліції прибули на місце події, вони побачили Маклемора поруч з його розбитим пікапом Ford.

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Баскетболіст пройшов перевірку, яка не виявила у нього алкогольного сп'яніння. 28-річний Маклемор розповів поліцейським і про причини аварії. За словами Бена, він випадково натиснув на газ замість гальма і врізався в захисну огорожу шлагбаума.

Дивлячись на завислий у повітрі пікап, можна сказати, що Маклемор тільки дивом не постраждав в результаті інциденту і не отримав травм. Машина була дуже близька до того, щоб перевернутися. Тим часом гравець не був заарештований або оштрафований.

Раніше легенду Лейкерс Кобі Брайанта посмертно включили до Зали слави баскетболу, а його дружина розплакалася на церемонії.