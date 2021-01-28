Неймовірний кидок зверху наблизив український клуб до 1/8 фіналу єврокубка

"Прометей" очолив групу В, але і у "Київ-Баскета" є хороші шанси

28 січня українські клуби провели матчі другого туру на груповій стадії Кубка Європи ФІБА. У квартеті В "Київ-Баскет" здобув першу перемогу цього сезону, перегравши австрійський "Капфенберг" з рахунком 61:47. А "Прометей" уклав на лопатки болгарський "Рілські" 89:76 і очолив квартет. Нагадаємо, що раніше "Київ-Баскет" програв в українському дербі.

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Ді Джей Стефенс забиває "Рілські" / Фото: FIBA Europe

У матчі проти "Капфенберга" українська команда забезпечила собі 14-очкову перевагу в першій половині і продовжувала його утримувати. У "Київ-Баскета" найрезультативнішим став Брюс Мейсі – 12 очок, ще 10 балів на рахунку Олександра Мішули.

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"Прометей" здобув другу перемогу на груповому етапі Кубка Європи ФІБА. Команда Віталія Чернія в поєдинку з "Рілські" також зробила заділ у 14 балів до великої перерви і втримала переможний рахунок. 27 очок у переможців набрав Рашад Вон. А Ді Джей Стефенс забив неймовірний кидок зверху.

У заключному турі 29 січня українські команди поміняються суперниками. До 1/8 фіналу Кубка Європи вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи і ще чотири, які посіли треті місця.

Раніше ми писали, що справу українського гравця, звинуваченого в договірних матчах, закрито.

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