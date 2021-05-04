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Неймовірно! Горила підписала контракт з магазином спортивного одягу

4 травня, 00:46

Олена Павлова Олена Павлова

Талісман клубу НБА Фінікс Санз увійшов до спортивної історії, а на матчі сонячної команди буде приходити в дизайнерському одязі і лімітованих кросівках

Горила з Фінікса підписала контракт/Фото Suns.com

Горила з Фінікса підписала контракт/Фото Suns.com

Маскот Фінікс Санз Горила підписав контракт з розташованим в Фініксі магазином вуличного спортивного одягу Guest List. Це – унікальна подія! Горила стала першим професійним спортивним талісманом в історії, який уклав угоду, пов'язану з рекламою екіпіровки. Раніше Арсенал позбувся талісмана, який пропрацював в клубі 27 років.

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Guest List надаватиме Горилі рідкісні кросівки, дизайнерський одяг і аксесуари для матчів НБА за участю Фінікс Санз.

Волохата Горила з Фінікса – перший маскот в історії НБА. Взимку 1980 року кур'єра Генрі Ройаса відправили з телеграмою на арену Санз в костюмі Горили. А охоронці попросили Генрі залишитися і розважити публіку в перерві матчу. І талісман відразу ж підкорив уболівальників.

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На цей момент Фінікс займає перше місце в Західній конференції і вже гарантував собі участь в плей-офф. Нагадаємо, що з 2013-го до 2018 рік кольори Санз захищав український центровий Олексій Лень, обраний клубом на драфті під 5-м номером.

Відео: Сьогодні

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