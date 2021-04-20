Не намагайтеся повторити: вболівальник-відчайдух поставив на успіх команди власний будинок

Фанат команди НБА Портленд Трейл Блейзерс заради своїх улюбленців готовий жити навіть на горищі, але поки що він чекає закінчення регулярного сезону

Цікава новина з'явилася про прихильність вболівальника своїй команді НБА. Один з фанатів Портленда повідомив в соцмережах, що поставив свій будинок на те, що Трейл Блейзерс зуміють в регулярному сезоні 2020/2021 виграти 42 матчі.

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Напередодні помер син легенди баскетболу Скотті Піппена.

Про досить неординарний вчинок написав сайт ClutchPoints.

При цьому палкий шанувальник стверджує, що залишиться відданим фаном Портленда, навіть якщо доведеться жити на горищі або на вулиці. Один з лідерів команди Даміан Лиллард побачив інформацію в Twitter і коротко відповів: "Тебе зрозумів" (дослівно – "Менше говори").

На цей момент Портленд зіграв 56 матчів, в яких 32 рази перемагав і 24 поступався. Це дозволяє колективу займати шосте місце в Західній конференції.

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До закінчення "регулярки" Трейл Блейзерс належить провести ще 16 поєдинків. Щоб ставка вболівальника виграла і він не залишився без будинку, Портленду потрібно виграти ще 10 разів.

Дізнайтеся, з кого футбольна Суперліга взяла приклад і до чого це призвело.

Згадаймо, як у НБА святкували чемпіонство Лейкерс:

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

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