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4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
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Вільярреал --
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Не треба було злити українців! "Синьо-жовті" розгромили македонців у відборі на ЧС-2023

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
30 листопада, 09:37
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Збірна України з баскетболу в домашньому поєдинку здобула першу перемогу у відбірному турнірі чемпіонату світу
Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору на чемпіонат світу
Збірна України перемогла Північну Македонію у матчі відбору на чемпіонат світу / Фото: FIBA

Баскетболісти національної команди України провели свій перший домашній поєдинок у рамках відбору чемпіонату світу-2023. Суперником наших хлопців була збірна Північної Македонії.

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Після поразки у першому матчі від Грузії, українці мали реабілітуватися у грі з балканцами.

Старт зустрічі сплутав усі карти підопічним Айнарса Багатскіса. Після першої 10-хвилинки гості вели з перевагою у три очки – 14:17. У другому ігровому відрізку македонці зуміли мінімально наростити свій відрив – 16:17.

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Переломною стала третя чверть ігрового часу, в якій українці нарешті заграли активніше в атаці і вже балканці опинилися у ролі наздоганяючих – 19:13.

У вирішальній 10-хвилинці українці спіймали кураж і підопічних Багатскіса було вже не зупинити. У результаті зустріч закінчилася перемогою "синьо-жовтої" команди з комфортним рахунком 78:61.

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Відбірковий турнір чемпіонату світу. Група G.

Україна – Північна Македонія – 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Україна: Пустовий (18 + 5 підбирань), Петров (6 + 7 підбирань), Близнюк (4 + 6 підбирань), Санон, Рендл, Лукашов (13 + 7 підбирань), Сидоров (13), Липовий (12), Павлов (9) , Зотов (3), Скапінцев.

Північна Македонія: Крстевськи (14), Мекіч (10), Робєв (4), Ніколов (3 + 6 перехоплень), Сіміч (3), Уайлі (12 + 9 підбирань), Маслінко (7 + 6 підбирань), Стояновський (6), Стаїч (2), Магдевський.

Найрезультативнішим гравцем матчу став український центровий Артем Пустовий, який набрав 18 очок і зробив 5 підбирань.

Після двох зіграних турів збірна України посідає 3 місце у групі G.

Два наступні поєдинки наша команда проведе у лютому 2022 року, а суперником "синьо-жовтих" буде лідер групи Іспанія.

Дивіться огляд матчу Україна – Північна Македонія

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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