Маші на вус, Леню! Українському мільйонерові дали пораду після вигнання з клубу НБА

Українець Олексій Лень залишиться в НБА, але вже на менші гроші. Такий прогноз дав дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, коментуючи перспективи Леня після того, як того відрахували з "Торонто Репторс".
Нагадаємо, в момент відходу з "Торонто" з'явилися побоювання, що це може бути прощанням Леня і з НБА.
"У такій ситуації, в якій опинився Лень, йому було складно закріпитися в "Торонто". Я вже розповідав, перед ним були підписані кілька ветеранів. Бейнс був підписаний на велику суму, і якщо він був підписаний, то на нього розраховують. Також "Торонто" розвиває молодого гравця"
"Леню потрібна інша команда – з системною грою. Йому б підійшли такі команди, як "Сан-Антоніо", "Кліпперс", можливо, "Лейкерс", "Філадельфія". Команди, в яких задіяні всі гравці, а не тільки зірки"
"Олексію потрібно залишатися в НБА. У нього непогана ситуація, він потрапить на ринок відмов. У нього непогані шанси знайти собі команду, але з невеликою зарплатою. Тим більше, я знаю, що три колективи ведуть з ним переговори", – сказав Станіслав Медведенко в коментарі Tribuna.com
Додамо, що в "Торонто", де у Олексія не склалося, Леню обіцяли 2,3 мільйона доларів за сезон. Це була б найменша зарплата українця за всю його кар'єру в НБА. Навіть у 2013 році, коли він тільки перебрався за океан і підписав контракт з "Фінікс Санз", його річний оклад становив 3,5 млн доларів.
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