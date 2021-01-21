Маші на вус, Леню! Українському мільйонерові дали пораду після вигнання з клубу НБА

Медведенко закликав Леня вибрати команду, де дають грати всім, а не тільки зіркам

Українець Олексій Лень залишиться в НБА, але вже на менші гроші. Такий прогноз дав дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко, коментуючи перспективи Леня після того, як того відрахували з "Торонто Репторс".

Реклама

Нагадаємо, в момент відходу з "Торонто" з'явилися побоювання, що це може бути прощанням Леня і з НБА.

"У такій ситуації, в якій опинився Лень, йому було складно закріпитися в "Торонто". Я вже розповідав, перед ним були підписані кілька ветеранів. Бейнс був підписаний на велику суму, і якщо він був підписаний, то на нього розраховують. Також "Торонто" розвиває молодого гравця"

Олексій Лень / Фото: Reuters

"Леню потрібна інша команда – з системною грою. Йому б підійшли такі команди, як "Сан-Антоніо", "Кліпперс", можливо, "Лейкерс", "Філадельфія". Команди, в яких задіяні всі гравці, а не тільки зірки"

Реклама Олексій Лень/Фото Sacramento Kings/Jake Soriano

"Олексію потрібно залишатися в НБА. У нього непогана ситуація, він потрапить на ринок відмов. У нього непогані шанси знайти собі команду, але з невеликою зарплатою. Тим більше, я знаю, що три колективи ведуть з ним переговори", – сказав Станіслав Медведенко в коментарі Tribuna.com

Алекс Лень і його дівчина / Фото: Instagram

Додамо, що в "Торонто", де у Олексія не склалося, Леню обіцяли 2,3 мільйона доларів за сезон. Це була б найменша зарплата українця за всю його кар'єру в НБА. Навіть у 2013 році, коли він тільки перебрався за океан і підписав контракт з "Фінікс Санз", його річний оклад становив 3,5 млн доларів.

Дивіться, як Лень розважається зі своєю дівчиною на американських гірках

Реклама

Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама