"Москаля нема, немає москаля". Потужна акція на підтримку України на матчі Євроліги

Матч Євроліги між Жальгірісом і Барселоной проходив 11 березня – у День Незалежності Литви. Масштабну акцію на підтримку України влаштували господарі майданчика.

Перед поєдинком баскетболісти команд продемонстрували плакати із написом: "Stop War" (Стоп війні).

Баскетболісти литовського клубу вийшли на матч у формі у кольорах українського прапора. На самій арені також було багато українських прапорів.

A minute of silence to honor the victims of war in Ukraine before Zalgiris vs. Barcelona tip-off in Kaunas.



The game also started with the anti-Putin chant. pic.twitter.com/4NBhtScFg1