Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини баскетболу

"Москаля нема, немає москаля". Потужна акція на підтримку України на матчі Євроліги

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 13:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Під час поєдинку Євроліги Жальгіріс – Барселона баскетболісти обох команд, а також уболівальники литовського клубу продемонстрували солідарність із народом України
Баскетболісти литовського Жальгіріса підтримали Україну
Баскетболісти литовського Жальгіріса підтримали Україну / Фото: Getty Images

Матч Євроліги між Жальгірісом і Барселоной проходив 11 березня – у День Незалежності Литви. Масштабну акцію на підтримку України влаштували господарі майданчика.

Читайте також: Синьо-жовтий перформанс: четверта ракетка світу підтримала Україну

Реклама

Перед поєдинком баскетболісти команд продемонстрували плакати із написом: "Stop War" (Стоп війні).

Баскетболісти литовського клубу вийшли на матч у формі у кольорах українського прапора. На самій арені також було багато українських прапорів.

Реклама

У перервах матчу у Каунасі включали українські патріотичні пісні, серед них був військовий хіт гурту "Пирятин" – "Арта".

У тексті пісні є такі рядки:

Реклама

Москаля нема
Немає москаля
Немає ніх*я вопше
Сама сира земля

Зазначимо, що перемогу у матчі здобули баскетболісти литовського Жалгіріса 91:84.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Українець в НБА!
Паралімпіада-2022. Медалі
#Позиція
Країна
золотоЗолото
сереброСрібло
бронзаБронза
ВсегоВсього
1
flag Китай КитайCN
18
18
22
58
2
flag Україна УкраїнаUA
10
10
8
28
3
flag Канада КанадаCA
8
5
10
23
4
flag Франція ФранціяFR
6
2
2
10
5
flag Австрія АвстріяAT
5
4
3
12
6
flag США СШАUS
4
11
3
18
7
flag Німеччина НімеччинаDE
4
8
7
19
8
flag Японія ЯпоніяJP
4
1
2
7
9
flag Норвегія НорвегіяNO
3
2
0
5
10
flag Словаччина СловаччинаSK
3
0
2
5
Наші герої Паралімпіади
Золоті медалісти Пекіну
1
Оксана Шишкова. Біатлон, лижні гонки Оксана Шишкова. Біатлон, лижні гонки
3 золота
2
Віталій Лук'яненко. Біатлон, спринт Віталій Лук'яненко. Біатлон, спринт
2 золота
3
Григорій Вовчинський. Біатлон Григорій Вовчинський. Біатлон
1 золото
4
Ірина Буй. Біатлон Ірина Буй. Біатлон
1 золото
5
Людмила Ляшенко. Біатлон Людмила Ляшенко. Біатлон
1 золото
6
Олександр Казик. Біатлон Олександр Казик. Біатлон
1 золото
Всі медалісти дня
Вони нас підтримали
легенди спорту

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов.

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
Читати статтю
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
816
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
591
3
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
564
4
Стурла Легрейд Стурла Легрейд
543
5
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
534
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
759
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
665
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
4
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
586
5
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
552
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2154К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1725К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1639К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1106К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
871К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
859К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти