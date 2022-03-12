"Москаля нема, немає москаля". Потужна акція на підтримку України на матчі Євроліги

Під час поєдинку Євроліги Жальгіріс – Барселона баскетболісти обох команд, а також уболівальники литовського клубу продемонстрували солідарність із народом України

Баскетболісти литовського Жальгіріса підтримали Україну / Фото: Getty Images

Матч Євроліги між Жальгірісом і Барселоной проходив 11 березня – у День Незалежності Литви. Масштабну акцію на підтримку України влаштували господарі майданчика.

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Перед поєдинком баскетболісти команд продемонстрували плакати із написом: "Stop War" (Стоп війні).

Zalgiris Kaunas' special uniform for a game against Barca to support Ukraine pic.twitter.com/SckRvu0shR — BasketNews.com (@BasketNews_com) March 11, 2022

Баскетболісти литовського клубу вийшли на матч у формі у кольорах українського прапора. На самій арені також було багато українських прапорів.

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A minute of silence to honor the victims of war in Ukraine before Zalgiris vs. Barcelona tip-off in Kaunas.



The game also started with the anti-Putin chant. pic.twitter.com/4NBhtScFg1 — Donatas Urbonas (@Urbodo) March 11, 2022

У перервах матчу у Каунасі включали українські патріотичні пісні, серед них був військовий хіт гурту "Пирятин" – "Арта".

У тексті пісні є такі рядки:

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Москаля нема

Немає москаля

Немає ніх*я вопше

Сама сира земля

Зазначимо, що перемогу у матчі здобули баскетболісти литовського Жалгіріса 91:84.