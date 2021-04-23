Молодий баскетболіст загинув у жахливій аварії

19-річний Терренс Кларк виступав за університетську команду Кентуккі і готувався до драфту НБА в Лос-Анджелесі, але помер після ДТП з вантажівкою

Сумна звістка надійшла минулої ночі з США. Колишній баскетболіст команди Кентуккі Вайлд Кетс атакуючий захисник Терренс Кларк загинув в аварії в Лос-Анджелесі. 19-річний хлопець проїхав на машині на червоне світло на високій швидкості і, не впоравшись з керуванням, врізався у вантажівку.

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Про це з посиланням на поліцію повідомив сайт ESPN.

Тим часом найзірковіший баскетболіст планети загрожує поліцейському.

Пишуть, що після зіткнення машина Кларка ще ударилася в стовп, а потім – в стіну. Коли на місце події прибули медики, Терренс був ще живий. Спортсмена доправили до лікарні, але врятувати його не вдалося. Поліція заявила, що він не користувався ременем безпеки. Також стало відомо, що водій вантажівки серйозно не постраждав.

Найближчим часом Кларк збирався взяти участь у драфті НБА, на який виставив свою кандидатуру і підписав договір з одним з агентств. У минулому сезоні Студентської ліги (NCAA) Терренс набирав по 9,6 очка за гру.

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Згадаймо, як у Лос-Анджелесі фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта:

Фанати вшанували пам'ять Кобі Браянта Відео: Reuters

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