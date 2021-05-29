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Місиво на парковці: фанати у США гамселили один одного біля машин після програшу команди

Олена Павлова Олена Павлова
29 травня, 20:19
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Вболівальники клубу НБА Даллас Маверікс так засмутилися після невдачі в матчі плей-оф з Кліпперс, що влаштували бійку, залишаючи арену
Вболівальники Даллас Маверікс під час матчу
Вболівальники Даллас Маверікс під час матчу / Фото: Reuters

У третьому матчі першого раунду плей-оф НБА на Заході Даллас Маверікс програли Лос-Анджелес Кліпперс з рахунком 108:118. Однак вболівальники команди, схоже, засмутилися сильніше, ніж самі баскетболісти, і влаштували бійку між собою на парковці. Раніше зірок НБА обплювали і закидали попкорном.

"Уболівальники Маверікс не надто щасливі сьогодні ввечері, залишаючи гру", – підписали пост в Twitter Dallas Texas TV

До того ж перед входом на арену фанати Далласа відстояли просто-таки величезну чергу. Мабуть, тому після поразки у них почали здавати нерви.

Відзначимо, що після двох перемог на виїзді Даллас програв Кліпперс на своєму майданчику, незважаючи на 44 очка Луки Дончича, і тепер веде в серії першого раунду з рахунком 2:1.

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Раніше ми писали, що український велетень з фантастичним рекордом вперше вийшов до плей-оф НБА. У найсильнішій баскетбольній лізі світу Олексій Лень виступав за Фінікс, Атланту, Сакраменто і Торонто, але пробитися до плей-оф вдалося лише з "чарівниками" з Вашингтона.

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