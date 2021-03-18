Найкращий баскетболіст планети купив собі трошки "Ліверпуля" і "Ред Сокс"

Один з найзнаменитіших спортсменів у світі, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс уже замислюється про своє майбутнє після завершення кар'єри баскетболіста. Останніми роками 36-річний "Король Джеймс" вкладає зароблені мільйони в бізнес-індустрію. Поки що – в спортивному середовищі.
Нещодавно будинок за 20 мільйонів доларів став не потрібен зірці НБА.
Стало відомо, що днями Леброн став співвласником компанії Fenway Sports Group, якій належать англійський футбольний клуб "Ліверпуль" і також знаменитий бейсбольний клуб "Бостон Ред Сокс". Про це повідомило авторитетне видання The Boston Globe.
У справу Джеймс вступив зі своїм другом і діловим партнером Маверіком Картером. Яка саме частина бізнесу належить баскетболістові, поки не пишуть. Цікаво, що раніше, в 2011 році, він уже купував акції "Ліверпуля" – близько 2%.
Нагадаємо, Джеймс – спортсмен року у Sports Illustrated рекордний третій раз.
Зауважимо, що зірка НБА і Картер – перші темношкірі партнери Fenway Sports Group. Раніше баскетболіст збирався придбати якийсь клуб НБА, але зробить це вже після того, як закінчить кар'єру гравця.
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Дивіться, як Леброн брав участь у танцювальному "челленджі":
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