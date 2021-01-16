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Гравець НБА втратив 7 членів сім'ї через COVID, а тепер заразився сам: "Обіцяю, що не опинюся в труні"

16 січня, 09:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На Карла-Ентоні Таунса чекає нове випробування

Баскетболіст клубу НБА "Міннесота Тімбервулвз" Карл-Ентоні Таунс заразився коронавірусом. Для гравця це серйозний виклик, адже протягом минулого року через COVID-19 він втратив сімох членів сім'ї, в тому числі і мати. Проте, в своєму зверненні Таунс пообіцяв, що вибереться з цієї ситуації.

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"Молюсь кожен день, щоб цей кошмарний вірус послабив хватку. Дуже прошу кожного ставитися серйозно до ситуації і дотримуватися всіх необхідних заходів обережності. Ми не можемо зупинити поширення вірусу поодинці, це можна зробити тільки за допомогою колективних зусиль кожного з нас.

Мені розбивають серце думки про те, що моя сім'я, зокрема мої батько і сестра, в черговий раз будуть відчувати тривогу через діагноз, який на цей раз поставлений конкретно мені. Ми всі дуже добре знаємо, чим все це може закінчитися. Звертаюся до мого племінника і племінниці, Максу і Джолані. Я обіцяю, що не опинюся в труні через цю хворобу, поруч з вашою бабусею. Я зможу перемогти", – цитує Таунса championat.com.

Таунс пішов на самоізоляцію, як тільки отримав позитивний результат тесту. Також було скасовано матч "Міннесоти" з "Мемфіс Грізліс". Раніше ми писали, що COVID-19 може зупинити чемпіонат в найсильнішій лізі світу.

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баскетбол НБА баскетболіст коронавірус Міннесота Тімбервулвз

Джерело: Сегодня|Спорт

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