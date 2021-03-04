"Гірше, ніж дівчина, з якою я втратив невинність": форма Матчу зірок підірвала мережу

У мережі з'явилися фотографії форми для Матчу всіх зірок НБА 2021 року. 70-я зоряна битва за океаном відбудеться в неділю, 7 березня, на State Farm Arena в Атланті. На майданчику зустрінуться команда Леброна Джеймса і команда Кевіна Дюранта. раніше 19-річний гравець НБА дивом залишився цілий, стрибнувши за м'ячем .

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Фанати у ту ж мить же дуже жорстко розкритикували дизайн ігрових жовто-блакитних майок. "Виглядає гірше, ніж дівчина, з якою я втратив невинність", – пожартував один з користувачів. "Та, що зліва, виглядає, як обгортка з McDonald's", – зазначив інший. Хоча не які вважають, що є в формі щось з ретро, а також вона буде краще виглядати безпосередньо на майданчику.

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Нагадаємо, що сам Дюрант не візьме участі в матчі, оскільки вибув як мінімум до 11 березня через травму коліна. У стартовій склад замість переведений форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, так як він був кращим за результатами голосування серед запасних гравців передньої лінії від Сходу.

Ми також розповідали, що колишній гравець "Дніпра" кинувся на зірку НБА, і його ледве відтягнули . Патрік Беверлі дуже жорстко зупинив бороданя НБА Хардена.

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