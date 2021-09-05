Хочу тебе, але спочатку розберуся з Путіним! Зірка НБА з президентом Росії розважалися з дівчатами

Один з найвідоміших американських баскетболістів Денніс Родман згадав, як на Бентлі роз'їжджав з Володимиром Путіним по нічним клубам

Родман здивував своєю розповіддю про Путіна

Легендарний американський баскетболіст Денніс Родман розповів як гостював у Росії і розважався в компанії Володимира Путіна і красивих дівчат.

"Бачився пару років назад в Росії з президентом Путіним. У нас був десяток Бентлі, і ми роз'їжджали по клубам. В одному з них було близько 30 російських дівчат. Російські дівчата – дуже гарячі. Там була дівчина – просто 10 балів за всіма параметрами. Вона знала англійську і сказала мені: "Хотіла б познайомитися з тобою ближче, Денніс, але спочатку мені треба розібратися з Путіним". Я ні на що не натякаю, але вона сказала треба розібратися", – заявив Родман.

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До речі, Денніс дружить з главою Північної Кореї, до якого теж їздив в гості.

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"Кім просто хотів розважитися. Йому треба було покататися на гідроциклі, на лижах, він взагалі все пробує. У Сінгапурі, наприклад, він просто ходив і все фотографував, тому що раніше цього ніколи не робив" , – сказав Родман в інтерв'ю Full Send Podcast.