Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

"Громовий" дебют українського мільйонера в найсильнішій лізі світу

19 березня, 12:33

Олена Павлова Олена Павлова

Михайлюк провів перший поєдинок у складі "Оклахоми-Сіті"

Український баскетболіст Святослав Михайлюк був обміняний з "Детройт Пістонс" в "Оклахому-Сіті"і вже провів перший поєдинок у складі "Тандер". Михайлюк відбігав 16 хвилин на паркеті проти "Атланти".

Реклама

Читайте також: Показала тіло і відпала щелепа! Фото з перцем від шеф-кухаря українського гіганта

В результаті дебют українського шутера виявився не надто результативним. У поєдинку з "Хоукс" українець очков не набирав, зробив 2 підбирання та допустив 1 втрату. А "Оклахома" поступилася "Атланті" з рахунком 93:116. Зараз "громовержці" знаходяться на 11 місці в Західній конференції і поки не дотягують до ТОП-8 плей-офф.

Святослав Михайлюк/Фото OKC THUNDER

Святослав Михайлюк/Фото OKC THUNDER

Реклама

Нагадаємо, що замість Михайлюка "Детройт" отримав атакуючого захисника Хаміда Діалло. Про це повідомив відомий інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі на своїй сторінці в Twitter.

Михайлюк домігся унікального статусу в "Детройті", був важливим гравцем ротації і одним з кращих шутерів. У нинішньому регулярному чемпіонаті НБА українець взяв участь у 36 матчах, в середньому набираючи за гру 6,9 очка, роблячи 2,1 підбирання і здійснюючи 1,6 передачі.

Раніше ми писали, що у Михайлюка буде найбільша зарплата в українському спорті. Йшлося про контракт на 53,76 млн доларів протягом чотирьох років, або 13,5 мільйона на рік.

Дивіться, як Михайлюк тренується в НБА

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НБА Святослав Михайлюк Атланта Хокс Оклахома-Сіті Тандер
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Мій зріст 203 сантиметри і я люблю секс": гарячі фото баскетболістки без комплексівБаскетбол
Показала тіло і відпала щелепа! Фото з перцем від шеф-кухаря українського гіганта
Показала тіло і відпала щелепа! Фото з перцем від шеф-кухаря українського гігантаБаскетбол
Коронавірус атакує! Уже три матчі Ліги чемпіонів перенесли через COVID-19
Коронавірус атакує! Уже три матчі Ліги чемпіонів перенесли через COVID-19Баскетбол
Спокуслива Кардаш’ян заведе другу дитину від зірки НБА
Спокуслива Кардаш’ян заведе другу дитину від зірки НБАБаскетбол
Перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом
Перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складомБаскетбол
Розлючений суддівством тренер італійської команди бив по столу і кричав після невдачі в ЛЧ
Розлючений суддівством тренер італійської команди бив по столу і кричав після невдачі в ЛЧБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти