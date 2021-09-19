Головний тренер Прометея про тріумф над росіянами: "Це видатна перемога для України"

Чемпіон України з селища Слобожанське зумів пробився в груповий раунд Ліги чемпіонів. Про значення цієї перемоги розповів головний тренер української команди

БК Прометей завоював путівку у груповий раунд Ліги чемпіонів / Фото: офіційний сайт БК "Прометей"

Вчора БК Прометей з Слобожанського у валідольного поєдинку за вихід у груповий раунд баскетбольної Ліги чемпіонів здолав російську Парму з рахунком 67:65.

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Відразу після матчу, головний тренер української команди Ронен Гінзбург прокоментував історичну перемогу своїх підопічних.

"У першій чверті у нас все чудово складалося, але потім команда трохи просіла і втомилася. Довелося проявляти характер і я дуже радий, що ми здобули цю видатну перемогу. Вона важлива для всіх – фанатів, команди, України, президента клубу.

Ми на цьому не зупиняємося, ми вийшли в групу Ліги чемпіонів, нам потрібно розвиватися і потрібно рости. Будемо над цим працювати", – сказав Гінзбург прес-службі Прометея.

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Відзначимо, що український Прометей на шляху до фіналу кваліфікації ЛЧ обіграв болгарський Левськи (96:56) і чеську Опаву (100:78).

Свій перший поєдинок у баскетбольній Лізі чемпіонів Прометей зіграє 5 жовтня з Тенеріфе.

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Розклад матчів Прометея у груповому раунді баскетбольної Ліги чемпіонів.

1-й тур, 5 жовтня

Прометей – Леново Тенеріфе (Іспанія)

2-й тур, 13 жовтня

Прометей – Різен Людвігсберг (Німеччина)

3-й тур, 27 жовтня

Динамо Сассарі (Італія) – Прометей

4-й тур, 10 листопада

Тенеріфе (Іспанія) – Прометей

5-й тур 8 грудня

Прометей – Динамо Сассарі (Італія)

6-й тур, 21 грудня

Різен Людвігсберг (Німеччина) – Прометей